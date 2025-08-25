L'episodio è avvenuto a pochi istanti dal calcio d'inizio della partita contro il Nottingham Forest di domenica 24 agosto

Filippo Montoli 25 agosto - 11:36

I tifosi del Crystal Palace, prima della partita contro il Nottingham Forest, hanno esposto uno striscione provocatorio contro il presidente degli avversari Evangelos Marinakis, l'Uefa e l'ex azionista del Palace John Textor. Il club ospite ha chiesto un'indagine da parte della Football Association per quello che viene ritenuto uno striscione xenofobo.

L'esclusione dall'Europa League non va giù ai tifosi del Crystal Palace — La decisione dell'Uefa di escludere il Crystal Palace dall'Europa League ai danni del Nottingham Forest continua a fare discutere. I tifosi delle Eagles non hanno intenzione di far cadere nel silenzio la questione e ogni occasione è buona per riportare tutto sulle prime pagine dei giornali. Già in occasione della partita d'andata dei playoff di Conference League i supporter inglesi avevano attaccato duramente l'Uefa con cori e striscioni. Adesso, in occasione proprio della partita contro il Nottingham Forest, è stato possibile aggiungere come obiettivo degli attacchi il presidente della squadra che ha "rubato" al Palace il posto in Europa League.

Il duro striscione contro Evangelos Marinakis e non solo — A ridosso del calcio d'inizio della sfida, in una delle tribune di Selhurst Park, è comparso un grande striscione. Al centro, è rappresentato Marinakis con una valigetta di soldi in una mano e nell'altra una pistola puntata alla testa di Morgan Gibbs-White. Il riferimento è al mancato trasferimento del centrocampista al Tottenham di questa estate. A lato, una vignetta ironica che diceva: "Mr. Marinakis non è coinvolto in ricatto, match-fixing, traffico di droga o corruzione!".

Non manca ovviamente l'attacco alla Uefa. Sull'altro lato dello striscione è infatti rappresentato un delegato dell'associazione dietro a delle borse, su una delle quali c'è la parola "corrispondenza" con i loghi dell'Uefa e del Nottingham Forest. L'altro bersaglio dell'iniziativa è alle spalle del delegato. John Textor è infatti mostrato in abiti da clown che fa il giocoliere con delle palle su cui sono rappresentati gli stemmi delle squadre di cui è azionista.

Il Nottingham Forest non ha gradito lo striscione e in particolare il fatto che nessun membro della società del Crystal Palace si sia pronunciato in merito all'accaduto. Il club di Nottingham ha quindi chiesto alla FA di aprire un'indagine sullo striscione, accusato di essere xenofobo. La palla passa dunque alla Federazione calcistica inglese, che dovrà prendere una decisione.