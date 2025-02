CSKA 1948 Sofia-Lokomotiv Sofia: uno dei derby della capitale bulgara

Sofia, la capitale bulgara, ha cinque squadre di calcio che competono nella massima serie nazionale, la Prva Liga. Fra le squadre, c'è una rivalità più o meno sentita a seconda della storia e della competitività delle stesse

Michele Bellame Redattore 8 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 17:25)

Sofia, la capitale bulgara, ha cinque squadre di calcio che competono nella massima serie nazionale, la Prva Liga. Fra le squadre, c'è una rivalità più o meno sentita a seconda della storia e della competitività delle stesse. Fra CSKA Sofia e Levski Sofia si gioca il cosiddetto Derby Eterno, ed è la sfida calcistica tra le due principali squadre della capitale bulgara.

Fra le altre squadre di Sofia c'è la Lokomotiv Sofia, che, come tutte le compagini sportive esteuropee le quali hanno il prefisso lokomotiv era associata alle ferrovie statali. Poi, lo Slavia Sofia, che è il terzo club per importanza. Infine, le giovani CSKA 1948 Sofia, nata da una scissione con il CSKA Sofia, ed il Septemvri Sofia, conosciuto in ambito nazionale per le sue giovanili, che producono prospetti interessanti. Il Septemvri gioca nella seconda serie nazionale.

Domattina alle 11 - orario insolito per una partita di calcio - si terrà il derby cittadino fra la più accreditata Lokomotiv Sofia, e la matricola CSKA 1948 Sofia. La Lokomotiv Sofia è 14 punti, mentre il CSKA 1948 è a 21 punti.

La storia, in breve, del CSKA 1948 Sofia

Il Futbolen Klub CSKA 1948 Sofia (Футболен Клуб ЦСКА 1948 София), noto semplicemente come CSKA 1948 Sofia, è una squadra di calcio bulgara con sede a Sofia. Attualmente milita nella Părva liga, la massima divisione del campionato bulgaro.

Il club è stato fondato il 19 luglio 2016 a seguito di una disputa tra membri del CSKA Sofia, retrocesso in terza divisione nel 2015 per problemi finanziari. La creazione del CSKA 1948 Sofia è avvenuta durante un incontro al Club centrale militare di Sofia, con la presentazione di un nuovo logo in collaborazione con l’azienda italiana Erreà. La nascita della squadra si è contrapposta alla decisione del CSKA Sofia di acquisire il titolo sportivo del Liteks Loveč.

Il 21 agosto 2016 il CSKA 1948 Sofia ha vinto un torneo amichevole a Kokalyane, battendo in finale l’Akademik Sofia per 1-0. Nella stagione 2016-2017 ha esordito nel campionato provinciale di Sofia Sud, vincendo il girone e i play-off nazionali, ottenendo così la promozione in Treta liga. Dopo aver raggiunto la finale di Coppa di Bulgaria dilettanti, persa contro il Černomorec Balčik, ha conquistato nel 2017-2018 la promozione in Vtora liga. Infine, nel 2019-2020, vincendo il campionato di seconda divisione, è stato promosso nella massima serie.

La storia, in breve, della Lokomotiv Sofia I giocatori del Lokomotiv Sofia festeggiano il gol di Marcho Davtchev contro il Rennes durante la partita del primo turno di Coppa UEFA a Sofia, il 20 settembre 2007

Il Profesionalen Futbolen Klub Lokomotiv Sofija (Професионален Футболен Клуб Локомотив София), noto come PFC Lokomotiv Sofia o semplicemente Lokomotiv Sofia, è una squadra di calcio bulgara con sede a Sofia. Attualmente milita nella Părva liga, la massima serie del campionato nazionale. Fondato il 28 ottobre 1929 con il nome di ŽSK da un gruppo di ferrovieri, il club ha vinto il suo primo campionato nella stagione 1939-1940, seguito dal titolo del 1945 e da due secondi posti nei tornei successivi. Nel 1948 e nel 1953 ha conquistato due edizioni della Coppa di Bulgaria, mentre nel 1963-1964 ha vinto il suo terzo titolo nazionale.

Nel 1965 ha debuttato in Coppa dei Campioni, superando il Malmö al primo turno, ma venendo eliminato dagli ungheresi del Győr. Nel 1969 si è unito temporaneamente allo Slavia Sofia, ma il sodalizio è durato solo fino al 1971. Nel 1973 ha trionfato nella Coppa dei Balcani. La stagione 1977-1978 ha segnato la quarta vittoria in campionato e il terzo posto dell’anno successivo ha portato ai quarti di finale di Coppa UEFA 1979-1980, miglior risultato europeo del club. Nel 1982 ha vinto la terza Coppa di Bulgaria.

Nel 1994-1995 ha ottenuto la quarta coppa nazionale e il secondo posto in campionato, dietro il Levski. Nel 2014-2015, nonostante il terzo posto in A PFG, è stato retrocesso in terza serie per problemi finanziari. Nel 2016, con il supporto di ex giocatori, è nato il FC Lokomotiv 1929 Sofia, che ha scalato le categorie fino a tornare in Părva liga nel 2021, dopo il secondo posto in Vtora liga 2020-2021.