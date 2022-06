CSKA Sofia, la prossima maglia con la scritta in alfabeto Braille per i tifosi ciechi

I bulgari del CSKA Sofia hanno dato il via nel fine settimana a una bella campagna in vista della prossima stagione. Sì, perché le loro nuove maglie avranno una riga scritta in alfabeto Braille (sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti, ndr) con la frase “One Of Us”. In questo modo il club vuole mostrare solidarietà e sostegno a tutti i suoi tifosi ciechi dicendo “Siamo tutti una grande famiglia”.