Cuore d’oro Montiel: 60 biglietti regalati ai ragazzi per Argentina-Panama

Crescere in un ambiente duro? Sì, Gonzalo Montiel conosce il significato di ciò. El Bombero argentino, formatosi a Gonzalez Catazan, non ha di certo dimenticato la sua infanzia e il suo popolo. Gonzalo Montiel è stato protagonista di un nobile gesto che ha scaldato il cuore di tanti ragazzi. Ha infatti regalato 60 biglietti per Argentina-Panama, match disputatosi al Monumental, ai ragazzi meno agiati della pensione di River.