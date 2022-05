Cuper, niente Mondiali con il Congo: ma l’Hombre vertical resta al suo posto…

L’ex allenatore dell’Inter rimane al timone dei Leopardi d’Africa, nonostante non sia riuscito a portarli ai Mondiali del Qatar

Nonostante molti lo davano in uscita dopo che la Repubblica Democratica del Congo non è riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022, Hector Cuper rimarrà alla guida dei Leopardi.