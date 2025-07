Da 60 mila a 600 mila follower: come Bardghji è diventato virale in meno di una settimana

Le prime grandi giocate di Roony Bardghji sono fuori dal campo: l'attaccante svedese, in poche mosse, ha decuplicato il suo seguito su Instagram.

Lorenzo Maria Napolitano 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 16:28)

Nel calcio moderno a fare notizia non sono più soltanto le giocate in campo, ma anche il "rumore" provocato al di fuori. Numero di follower, magliette vendute, seguito sulle varie piattaforme social, sono una serie di note che rientrano nello spartito degli interessi dei calciatori più giovani. In tal senso, firmare per un club importante è senz'altro un catalizzatore di fama e popolarità, che consegue direttamente ad un forte incremento di seguaci su Instagram o X.

Il caso più recente è quello di Roony Bardghji, ex calciatore del Copenaghen che il 14 luglio ha concluso un accordo quadriennale con il Barcellona. Il classe 2005, non appena è stato ufficializzato, ha subito aggiunto il tag del Barça nella sua biografia di Instagram, modificando anche la sua precedente immagine di profilo, sostituendola con una fotografia che lo ritrae - da bambino - con indosso la maglia del club catalano. Insomma, un modo semplice e genuino per affermare di aver realizzato il proprio sogno. Tutto ciò, ha portato un notevole incremento di follower.

Un aumento esponenziale di follower: i numeri prima e dopo la firma con il Barcellona — Da calciatore del Copenaghen, Bardghji sorprendeva soprattutto per le sue qualità nella zona offensiva del campo. Fuori dal rettangolo verde, invece, non attirava particolarmente la luce dei riflettori. Da quando s'è sparsa la notizia di un possibile ingaggio da parte della formazione di Flick, però, il numero di follower ha cominciato ad aumentare sempre di più. Da quando accarezzava la quota dei 60 mila seguaci, fino ad una decina di giorni fa, adesso l'attaccante svedese ne conta più di 600 mila.

Anche il numero di interazioni ai post è impennato: le ultime fotografie (non considerando quelle in cui saluta il suo vecchio club) in cui è ritratto in azione con la maglia del Copenaghen contano mediamente 20 mila mi piace, mentre le prime immagini con la divisa Blaugrana hanno suscitato l'attenzione di quasi un milione di persone.

Questi numeri, adesso, sono destinati ad aumentare sempre di più. Bardghji quasi sicuramente prenderà parte al ritiro del Barcellona in Asia, dove potrà mettersi in mostra con la sua nuova maglia ed i suoi nuovi compagni. Sarà un ulteriore modo per far parlare di sé: sia dentro, che fuori dal campo.

Visualizza questo post su Instagram