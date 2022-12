Da Barcellona: Kessie pensa solo al derby, quello del 31 con l’Espanyol…

Franck Kessie è tornato dal suo paese giovedì e da questi giorni in poi lavorerà alla Ciutat Esportiva. Nonostante Xavi abbia concesso le ferie ai giocatori che non sono al Mondiale in Qatar fino a lunedì 5 prossimo, il centrocampista ivoriano ha spostato il suo rientro a giovedì scorso, dopo aver trascorso due settimane nel suo paese natale.

Kessie, che ha subito un infortunio al tendine del ginocchio sinistro il 1' novembre contro il Viktoria Plzen, ha proseguito con il piano di recupero che il Barca gli aveva prefissato in Costa d'Avorio, con l'aiuto e la supervisione di un fisioterapista dello staff. Il centrocampista ivoriano sta completando le scadenze - si stimava un'assenza di sei settimane e ne ha già fatte quattro - e il suo obiettivo è quello di essere disponibile per Xavi per la prossima giornata di campionato, il 31 dicembre, in coincidenza con il ritorno del Barça alle competizioni di club nel derby contro l'Espanyol in programma al Camp Nou.

A livello di mercato, il Mundo Deportivo scrive: “Né il giocatore né lo staff tecnico stanno pensando ad una sua partenza per questo mercato di gennaio. Nonostante le continue voci provenienti dall'Italia nelle ultime settimane, il suo obiettivo è quello di essere disponibile per il derby contro l'Espanyol ed è concentrato solo sul recupero per raggiungere la sua versione migliore e poter dimostrare di poter essere un giocatore utile per il Barcellona. Franck ha preso la decisione di non continuare al Milan e non si arrenderà dopo soli cinque mesi a Barcellona. Inoltre, da parte dello staff tecnico ritengono che Kessie sia un giocatore che può dare un grande contributo alla squadra e apprezzano la sua versatilità e professionalità. Terminata la stagione, sarà lo stesso Kessie a valutare se prendere in considerazione un cambio di scenario in base alle opportunità a sua disposizione e al rendimento offerto. Adesso ha in mente solo il derby catalano”.