Da Buenos Aires a Rio de Janeiro in bici: il sogno Libertadores di un tifoso del Boca…

La mente del tifoso argentino è indecifrabile per chi non ama il calcio alla follia. Ancora di più nei momenti in cui ci si gioca un trofeo, come la finale della Copa Libertadores per i supporter del Boca Juniors. Si tratta di una partita secca che può interrompere un’attesa di 16 anni senza essere incoronati campioni del Sud America e nessuno vuole perdersela. Ecco perché i fan più ingegnosi faranno di tutto per essere a Rio de Janeiro sabato 4 novembre, ad esempio andare in bicicletta…