Da Maradona a Messi, da Pelé a Neymar: l’eterna rivalità tra Albiceleste e Seleção

Durante la fase a gironi della seconda fase del Mondiale 1974 in Germania Ovest , Argentina e Brasile si affrontarono ad Hannover . La Seleção si impose per 2-1 grazie ai gol di Rivelino e Jairzinho , mentre Miguel Brindisi segnò il momentaneo pareggio per l' Albiceleste . A seguito di questa sconfitta, l' Argentina terminò ultima nel girone e venne eliminata, mentre il Brasile si classificò secondo dietro ai Paesi Bassi e accedette alla finale per il terzo posto, poi persa contro la Polonia .

Mondiali 1978

Nel Mondiale del 1978, disputato in Argentina, le due nazionali si incontrarono nuovamente nella seconda fase a gironi. L’incontro terminò a reti inviolate. Successivamente, mentre il Brasile superava la Polonia per 3-1, l'Argentina giocò contro il Perù e, per accedere alla finale, aveva bisogno di una vittoria con almeno quattro gol di scarto. La squadra di Menotti vinse 6-0, un risultato che suscitò sospetti di irregolarità, in particolare per la nazionalità argentina del portiere peruviano Ramón Quiroga. L’Argentina conquistò il titolo mondiale battendo i Paesi Bassi in finale, mentre il Brasile si aggiudicò il terzo posto superando l'Italia per 2-1.