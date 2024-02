Dal Brasile all’Italia: il doppio volto delle sponsorizzazioni nel calcio

L'importanza di un quadro regolamentare adeguato e dell’applicazione di politiche di gioco responsabile è evidente sia in Brasile che in Italia.

29 febbraio

Il calcio, con la sua portata globale e il suo profondo impatto sulla massa, sta vivendo unanuova fase di trasformazione economica guidata dall'ingresso massiccio di sponsorizzazioni da parte dei bookmaker e di altri colossi dell'economia mondiale. Questa tendenza, particolarmente marcata nel campionato brasiliano di Serie A, riflette un cambiamento significativo nel panorama finanziario di queste leghe, offrendo nuove opportunità ma sollevando anche questioni etiche e regolamentari.

Cosa succede in Brasile

Il nuovo contesto brasiliano è stato ben descritto dai colleghi di NonSoloAAMS.net, che nei giorni scorsi hanno pubblicato sul loro blog un articolo molto interessante sul rapporto esistente in Brasile tra calcio e scommesse sportive.

In Brasile, la Serie A si distingue per la sua stretta compenetrazione con il tessuto delle scommesse sportive, con ben 19 delle 20 squadre che beneficiano del supporto di aziende legate betting. Queste partnership vanno ben oltre la presenza del semplice sponsor sulla maglia, in quanto influenzano direttamente gli aspetti finanziari, marketing e anche sociali dei rispettivi club. La vitalità economica apportata da questi sponsor è indiscutibile, i quali rappresentano una nuova linfa vitale per i club sia in termini di investimenti che di stabilità finanziaria.

In Italia la situazione è completamente opposta, ma la Serie A sta cercando nuove strade per bilanciare le rigide normative nazionali a livello di marketing con la necessità di trovare nuove fonti di finanziamento. Nonostante un contesto regolamentare più restrittivo, numerosi club italiani hanno iniziato a esplorare con cautela le potenzialità offerte dal settore informativo dei bookmakers, quello denominato in inglese infotainment. Questo nuovo approccio punta a sfruttare le opportunità di sponsorizzazione in modo responsabile, cercando di iniettare risorse finanziarie nei club senza compromettere l'etica sportiva e la legislazione vigente

Le sponsorizzazioni di brand legati alle scommesse sportivi e di aziende provenienti da altri settori portano con sé un notevole impatto economico, permettendo ai club di affrontare meglio le sfide finanziarie e di investire in aree chiave per i club come il talento giovanile, le infrastrutture e il miglioramento delle prestazioni sportive. Tuttavia, l'ascesa di queste partnership solleva preoccupazioni riguardo l'influenza del betting sullo sport, il rischio di dipendenza tra gli utenti delle piattaforme e la potenziale minaccia all'integrità delle competizioni.

È fondamentale che le autorità sportive e gli enti regolatori collaborino per perfezionare le linee guida vigenti che permettano di sfruttare i benefici economici delle sponsorizzazioni dei bookmaker, ma di minimizzare al contempo i rischi associati al gioco d’azzardo. Questo iter include la promozione di pratiche di gioco responsabile e, allo stesso tempo, la salvaguardia dell'integrità sportiva.

In conclusione, la crescente presenza di sponsor legati al betting nel calcio rappresenta una sorta di sliding doors: da un lato, offre una soluzione parziale alle sfide economiche che i club stanno affrontando per evitare debiti ultramilionari; dall'altro, pone questioni etiche e sociali che non possono essere ignorate. Il cammino verso un'integrazione sostenibile di queste sponsorizzazioni nel calcio passa attraverso un impegno condiviso per la trasparenza, la regolamentazione efficace e la promozione del gioco responsabile. Affrontando queste sfide con serietà e impegno, il calcio italiano, brasiliano e di tutto il mondo potrà continuare a crescere e a deliziare i tifosi in tutto il mondo, mantenendo intatti i suoi valori e la sua integrità a livello etico.

