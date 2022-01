Dal Covid alla vittoria nel derby: la felicità del tecnico dello Strasburgo

Lo Strasburgo ha vinto 2-0 contro il Metz nel Derby dell'Est, per la gioia del tecnico Julien Stéphan.

Ritorno vincente in panchina per Julien Stéphan che a fine anno aveva contratto il Covid-19. Gli uomini del tecnico francese hanno vinto il derby sul campo del Metz 2-0 allo stadio Saint-Symphorien grazie ai gol di Ludovic Ajorque e Jean-Eudes Aholou. Cosa che non accadeva da 40 anni e che è successa nel derby numero 100 di Ligue 1 fra i due club rivali di Alsazia e Lorena.

Una vittoria simbolica che Julien Stéphan non ha mancato di sottolineare in conferenza stampa: "Battere due volte in stagione il Metz era un obiettivo. Possiamo preparare la partita in casa contro il Montpellier con fiducia", ha detto, prima di congratularsi con il suo attaccante per il suo buona prestazione: "Ludo Ajorque è stato ancora una volta decisivo. Ma sono i nostri meccanismi offensivi e la varietà dei movimenti che funzionano bene. Tutti si aiutano e tutta la squadra ha manovrato bene", ha esultato l'allenatore alsaziano.