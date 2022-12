Dal Giappone: Miura vicino alla firma con l’Oliveirense in seconda divisione portoghese

Possibile ritorno in Europa dopo 23 anni per l’intramontabile “Kazu”

A 55 anni “Kazu”non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo. Kazuyoshi Miura, attaccante dei Suzuka Point Getters in prestito dallo Yokohama FC e secondo miglior marcatore all time del Giappone con 55 reti dietro a Kunishige Kamamoto (75), è il calciatore in attività più “longevo” del mondo e sembrerebbe in procinto di tornare a vestire la maglia di una squadra europea a distanza di 23 anni dall’ultima volta, quando si trasferì in Croazia alla Dinamo Zagabria nel 1999.