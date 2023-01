Dal paragone con Sterling nei Reds al pollo fritto di Birmingham: ecco Sinclair oggi…

Il calcio ha storie bellissime, ma anche altre che spezzano il cuore. Debuttare in giovane età non garantisce il tuo futuro nello sport, e Jerome Sinclair può dirlo bene.

Il 26enne attaccante inglese di origini giamaicane è diventato, il 26 settembre 2012, il calciatore più giovane ad esordire con la maglia del Liverpool in una gara ufficiale. Lo ha fatto nella vittoria in casa del West Bromwich Albion, club in cui è cresciuto, in Coppa di Lega.