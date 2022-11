Dalla Polonia alla Norvegia: Bielsa gira il mondo per spiegare il suo calcio…

Il 67enne tecnico argentino ha tenuto un intervento per spiegare concetti calcistici agli allenatori e poi ha chiacchierato con i tifosi norvegesi del Leeds

Davide Capano

Marcelo Bielsa sta girando l’Europa: non smette mai di tenere discorsi ad allenatori di diversi paesi per trasmettere i suoi concetti di calcio. Dopo l’intervento in Polonia, dove ha analizzato la selezione locale alla presenza del tecnico dei Mondiali, il mister di Rosario si è recato in Norvegia, dove ha tenuto una masterclass di cinque ore in un seminario nazionale per direttori tecnici.

“Quattro ore con Marcelo Bielsa sono un privilegio. Un’immersione profonda con uno dei più grandi pensatori di calcio di tutti i tempi”, ha riassunto Carlos Marius Aksum, allenatore norvegese con licenza UEFA A.

Successivamente, ha incontrato i tifosi del Leeds, che hanno persino pubblicato una richiesta per lui su un giornale per ringraziarlo del suo lavoro nel club inglese. “Ci saranno grandi annunci sui giornali nazionali Dagbladet e Klassekampen per dimostrare che il nostro amore, rispetto e gratitudine sono infiniti”, hanno scritto dall’account Twitter @luscos prima del tanto atteso incontro.

“I miei anni a Leeds sono stati incredibili. Avrei dato tutto per chiuderla in modo migliore. Non credo di meritare il riconoscimento che mi danno. Se non lo dicessi, non sarei onesto con te”, ha detto Bielsa, commosso e scioccato, dall’accoglienza dei tifosi norvegesi, che si sono riuniti in una stanza per chiacchierare con il Loco.

Inoltre, Marcelo ha dichiarato: “Mi sono sentito amato e rispettato, anche se eravamo in una fase negativa. Una delle emozioni più forti di un essere umano è essere amato e amare incondizionatamente. Quello che ho ricevuto da voi, tifosi del Leeds, è molto più di quello che merito”.

L’evento con i tifosi norvegesi del Leeds è stato organizzato dal pubblicista Erik Heisholt. Appena 100 fan hanno potuto accedere a un momento privato a cui Bielsa ha partecipato disinteressatamente ed è stato molto felice di condividere un po’ di tempo con coloro che lo hanno sostenuto durante la sua permanenza a Leeds, secondo quanto riportato dai media nordici.

“Quando Bielsa è stato licenziato a febbraio è stato come perdere un membro della famiglia. Anche quando eravamo in una serie negativa, è stato comunque un evento molto scioccante per noi”, ha spiegato uno dei supporter dei Peacocks presenti.

Intanto qualche settimana fa il Bournemouth sembrava interessato a Bielsa. Sebbene ci siano stati colloqui, non hanno avuto successo per il ritorno del 67enne in Premier League. In effetti, le Cherries hanno deciso di mantenere l’allenatore ad interim Gary O'Neil.