Uno scenario inedito arriva dalla Spagna: la nazionale di de la Fuente potrebbe non far parte dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo.

Lorenzo Maria Napolitano 17 settembre - 20:18

Ci avviciniamo sempre di più all'attesissimo Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada, ma il clima non è del tutto festoso ed elettrizzante. Anzi, tutt'altro: la Spagna, infatti, come riporta Marca, potrebbe disertare l'edizione della Coppa del Mondo. Il portavoce del gruppo socialista al Congresso, Patxi López, ha parlato della possibile rinuncia in caso in cui Israele riesca a qualificarsi per la più importante competizione della Fifa.

Spagna, niente Mondiali? Le possibili ipotesi — La Spagna vanta una rosa che sarebbe senz'altro la principale candidata alla vittoria finale, ma ciò poco importa ai piani più alti del Paese. "Perché con la Russia sì e con Israele no? Dov'è la differenza?", ha detto López; inoltre, la Spagna chiederà agli organismi sportivi competenti di sanzionare Israele per i crimini che continuano a perpetrarsi a Gaza. Ma, come affermato, non si escludono azioni più decise e, per certi versi, uniche, come il rifiuto alla partecipazione.

La Fifa non tollera intromissioni governative nelle attività legate al calcio, ed un esempio pratico è la sospensione di Pakistan e Congo per ingerenze di terzi parti. Ciò significa che qualora la Spagna dovesse prendere decisioni drastiche, andrebbe senz'altro incontro a delle conseguenze non banali. Ricordiamo, però, che il Governo ha piena legittimità a prendere decisioni in tal senso.

La formazione di de la Fuente, nei gironi di qualificazione, sta facendo la voce grossa ed è alquanto improbabile che non riuscirà a strappare il pass per la Coppa del Mondo. Il che significa che nei prossimi mesi assisteremo a scenari inediti, a pochissimo tempo dall'inizio della manifestazione.

