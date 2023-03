Dani Alves, boom di magliette autografate: ecco il curioso traffico in carcere

Il 39enne brasiliano, in carcere da più di due mesi dopo l'accusa di stupro, è in attesa di sapere la data del processo. E intanto il traffico di magliette dietro le sbarre è aumentato a dismisura...

In carcere bisognerà pure far qualcosa. Da più di due mesi Dani Alves è in custodia senza cauzione dopo essere stato accusato di stupro per una presunta violenza sessuale commessa nei confronti di una giovane donna nei bagni di una discoteca di Barcellona. Il calciatore brasiliano si trova nel modulo 13 del carcere di Brians 2 in attesa di sapere la data del processo. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe volerci anche un anno e mezzo di attesa. Insomma, Dani Alves continua la sua vita da carcerato assieme agli altri detenuti.