Le parole di Dani Alves fanno discutere e non poco. L’ex terzino brasiliano è tornato a parlare pubblicamente durante un evento al Metropolitano, lanciando un messaggio forte e destinato a dividere l’opinione pubblica.

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Le parole di Dani Alves e la "questione di fede"

Nel suo intervento, Alves ha ripercorso anche il periodo più difficile della sua vita, legato alla detenzione, scegliendo però un registro completamente diverso rispetto alle aspettative. Il brasiliano ha infatti dichiarato: “Ero in carcere, ma Cristo mi ha reso libero”, una frase che ha subito fatto il giro dei media e dei social.

Un passaggio che ha voluto sottolineare come, secondo lui, la libertà non sia solo una condizione fisica ma soprattutto interiore. Alves ha insistito molto su questo concetto, spiegando come la fede abbia avuto un ruolo centrale nel superare quel momento: “La vera libertà è dentro di noi, non dipende da dove ti trovi. Anche nel momento più difficile ho trovato la forza nella fede”.

Après 14 mois en prison, Dani Alves 🇧🇷 s'est reconverti en PRÉDICATEUR.



Ce week-end, le Brésilien a fait un discours au Metropolitano devant + de 40.000 chrétiens évangéliques. ✝️



🗣️ "J’ai été détenu 40 ans et le Christ m’a libéré en prison." pic.twitter.com/iCF7XDCfky — Actu Foot (@ActuFoot_) May 4, 2026

Le sue parole arrivano in un contesto delicato e inevitabilmente generano reazioni contrastanti. Da una parte c’è chi legge il suo intervento come una testimonianza personale legata alla spiritualità, dall’altra chi invece critica il tono e il contenuto delle dichiarazioni, ritenendole fuori luogo rispetto alla gravità della vicenda che lo ha coinvolto.

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Alves, però, ha voluto portare avanti un messaggio chiaro, quasi da “predicatore”, come è stato definito da alcuni media spagnoli: “Dio mi ha dato una nuova opportunità e io voglio condividerla con gli altri”.

Un discorso che si inserisce in una narrazione personale molto forte, ma che inevitabilmente riaccende il dibattito attorno alla sua figura. Ancora una volta, l’ex difensore finisce al centro dell’attenzione non per il campo, ma per le sue dichiarazioni, capaci di dividere profondamente l’opinione pubblica.

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