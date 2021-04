Dani Olmo e la foto (non voluta) con Messi: oggi ringrazia di averla fatta

Una simpatica curiosità riguardante un giovanissimo Dani Olmo, e una foto fatta con un certo Leo Messi. All’epoca però il ragazzo non era così felice della cosa

Una foto con Leo Messi: una fortuna per tanti, soprattutto per giovani ragazzi, ma non per Dani Olmo. O meglio, non è stato cosi a suo tempo. Il piccolo Olmo, alla giovane età di 8 anni, accompagnò il padre (allora allenatore) ad una partita in quel di Castelldefels, e in tribuna c’era un certo Leo Messi. Olmo fu costretto a fare la foto con l’argentino, già in prima squadra blaugrana e campione del mondo U20, ma come si nota dall’immagine era tutto fuorché felice.