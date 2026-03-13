La FLF ha rimosso l'allenatore con effetto immediato dopo le segnalazioni delle giocatrici. Si attende il nome del sostituto

Danilo Loda 13 marzo - 12:19

Il calcio in Lussemburgo è scosso da una tempesta senza precedenti che travalica i confini del rettangolo verde. Giovedì 12 marzo 2026, la Federazione calcistica locale (FLF) ha ufficializzato il licenziamento del commissario tecnico della nazionale femminile, Daniel Santos. Una decisione drastica, arrivata come conseguenza diretta di accuse pesanti: il tecnico quarantenne avrebbe inviato "messaggi inappropriati" a diverse componenti della squadra, violando i codici etici e la fiducia necessaria per guidare una selezione nazionale.

Le accuse: "Grave condotta scorretta" — Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale diffuso dalla federazione, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la rescissione immediata del contratto lo scorso 11 marzo. La motivazione non lascia spazio a interpretazioni: si parla di "gravi eventi" e di comportamenti contrari ai valori del rispetto e della professionalità. Le indagini interne sono scattate dopo che alcune calciatrici hanno segnalato le comunicazioni ambigue ricevute dal tecnico. Queste hanno portato alla luce un clima di disagio all'interno dello spogliatoio.

La FLF ha sottolineato come tali atti siano ancora più gravi poiché consumati all'interno di un rapporto di autorità e responsabilità. La posizione di Daniel Santos è diventata insostenibile nel momento in cui è emersa una chiara perdita di fiducia da parte del gruppo squadra, rendendo impossibile la prosecuzione di qualsiasi attività sportiva.

Un addio amaro dopo cinque anni di mandato — Daniel Santos era una figura centrale nei quadri tecnici della FLF. Nominato nell'estate del 2020, vantava un lungo passato federale avendo ricoperto il ruolo di vice allenatore nelle nazionali maschili Under 19 e Under 21. La sua promozione alla guida della nazionale maggiore femminile doveva rappresentare il salto di qualità per il movimento. Ma la sua esperienza si chiude ora nel peggiore dei modi dopo oltre cinque anni di incarico.

L'allontanamento forzato di Santos si inserisce, peraltro, in un momento sportivo già estremamente complicato. La nazionale femminile è reduce da due pesanti sconfitte nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Contro la Scozia, il doppio confronto è terminato con i passivi di 0-5 e 0-7. Tuttavia, i risultati deludenti sono passati in secondo piano di fronte alla necessità impellente della Federazione di tutelare le atlete.

Lussemburgo: la tutela delle giocatrici come priorità — "Abbiamo agito senza indugio per tutelare i giocatori coinvolti e preservare l'integrità dell'ambiente sportivo", ha dichiarato fermamente la federazione. La velocità con cui è stata presa la decisione è chiara: il Lussemburgo di non può tollerare zone d'ombra in merito a molestie o comportamenti inappropriati. Al momento, la FLF non ha ancora annunciato chi prenderà il posto di Santos. In ballo c'è il cammino verso il Mondiale, ma la priorità immediata resta quella di ricostruire un ambiente sano e sicuro per tutte le calciatrici della nazionale.

