Danimarca, Riemer: “Schmeichel ha fatto parate decisive, ma devo rivedere tutto”

"Schmeichel ci ha tenuti in partita"

La prestazione del 38enne estremo difensore ha diviso l’opinione pubblica, ma per Riemer il giudizio definitivo è ancora sospeso: "Penso che Schmeichel abbia fatto delle parate fantastiche e che abbia parato un rigore. Forse ci sono un paio di situazioni in cui avremmo potuto gestire meglio il possesso palla, ma non ho ancora visto tutto nei dettagli. Devo riguardare la partita, ma in generale ha fatto bene ed è stato determinante per tenerci vicini a un grande risultato."