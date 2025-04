L’ex Boca Juniors Darío Benedetto ricoverato per una malattia virale

L'esperienza paraguayana del Pipa non sta andando come previsto. Non solo stanno mancando i gol, ma ora è finito pure in ospedale per un virus

Jacopo del Monaco 28 aprile - 18:53

Darío Benedetto, ex calciatore del Boca Juniors, attualmente gioca in Paraguay per l'Olimpia Asunción. L'attaccante è stato ricoverato in ospedale a causa di una malattia virale, la febbre dengue. Il classe 1990 dovrà rimanere in ospedale in modo tale da poter essere controllato meglio.

I primi mesi in Paraguay del Pipa L'avventura di Benedetto all'Olimpia Asunción, squadra paraguayana, non sta andando nel migliore dei modi. Il classe 1990, trasferitosi a gennaio dai messicana del Querétaro, nelle sue prime 10 partite giocate con la nuova maglia non ha ancora trovato il gol. Fino ad ora, ha fornito solo un assist a Rodney Redes contro il Cerro Porteño ed è stato espulso contro il Guaraní. I tifosi del club paraguayano hanno criticato fortemente El Pipa anche per le diverse occasioni da gol che ha sprecato.

Benedetto ricoverato all'ospedale Oltre al danno, la beffa. Dopo questi primi mesi in cui il suo rendimento in campo non è stato dei migliori, Darío Benedetto è stato ricoverato in ospedale. L'Olimpia Asunción, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che l'attaccante ha contratto la febbre dengue, una malattia virale. Il club ha precisato che il giocatore è stato portato in ospedale per essere controllato nel miglior modo possibile. L'attaccante argentino, quindi, salterà il match di campionato contro il Trinidense (stasera alle 23:00 ora italiana) e, molto probabilmente, anche la partita contro i rivali del Cerro Porteño, che si giocherà il 3 maggio.