Il calciatore slovacco ha rinunciato ad un ricco contratto in Arabia Saudita per abbracciare il progetto dell'Atletico Madrid. Ecco i dettagli del suo passaggio in Spagna.

Mattia Celio Redattore 8 settembre - 16:20

David Hancko ha vissuto un'estate molto calda. E non ci riferiamo certo alle temperature. Lo slovacco era molto vicino a trasferirsi nel ricco calcio dell'Arabia Saudita, destinazione Al-Nassr, ma alla fine qualcosa è andato storto. Dopo diversi colloqui, il giocatore ha deciso di trasferirsi in Spagna, all'Atletico Madrid. Una scelta dettata dalla passione e, anche, dal progetto poco convincente del club asiatico.

David Hancko, lo slovacco rivela i dettagli del suo accordo con l'Atletico Madrid — Di tutti gli acquisti fatti dall'Atletico Madrid nella sessione estiva di calciomercato, David Hancko è quello che ha giocato più minuti dopo le prime tre partite di Liga (252). In poco tempo, lo slovacco è diventato un giocatore importante per il gioco di Diego Simeone, sia come centrale che come terzino sinistro. Nonostante la squadra non abbia raccolto buoni risultati, solo 2 punti, le prestazioni del classe '97 sono state ammirevoli. Adesso il giocatore e in ritiro con la sua Nazionale e nella giornata di domani rientrerà a Madrid per prepararsi in vista della sfida di domenica contro il Villarreal.

Lo stesso calciatore, durante il ritiro con la Slovacchia, ha voluto raccontare i dettagli del suo ingaggio con i Colchoneros, dichiarando che il suo passaggio in Spagna dal Feyenoord si è concretizzato "nel giro di un giorno e mezzo", quando su di lui c'era anche il forte interesse dell'Al-Nassr: "Quest'estate è arrivata solo un'offerta, ma è stata incredibile. Quindi abbiamo dovuto sederci e parlarne - racconta l'ex Sparta Praga - Da un certo punto di vista, non era l'ideale dover trascinare mia moglie incinta dall'altra parte del mondo fino a Riyadh, ma mi ha detto che sarebbe venuta lì e che avremmo potuto trovare un accordo".

Durante un incontro avvenuto in Austria con i dirigenti del club saudita, lo slovacco ha raccontato di non essersi sentito soddisfatto del progetto e alla fine l'ha spuntata la squadra di Simeone, con un anno e mezzo di ritardo: "Quando abbiamo iniziato a sentire che qualcosa non andava, il mio agente ha fatto sapere all'Atlético che potevano ancora ingaggiarmi, e l'Atlético ha fatto in un giorno e mezzo quello che volevamo che facesse da un anno e mezzo".

Tuttavia, Hancko non ha nascosto il fatto che se si fosse trasferito in Arabia avrebbe guadagnato molti più soldi: "Non mentirò, quel contratto era semplicemente... (sorride). Se paragono i contratti, dovrei giocare per l'Atlético per 20 anni per guadagnare così tanto. E ho un contratto di cinque anni con loro, mentre con l'Al Nasr era solo di quattro", ha concluso.