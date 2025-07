Davide Ancelotti si presenta al Botafogo: “Ora inizia la mia storia”

“Sono molto felice di essere il figlio di Carlo, sono molto orgoglioso. Ma ora inizia la mia storia. So che devo ottenere risultati e lavorare sodo. Ed è quello che farò. Sono qui grazie al mio lavoro”, ha dichiarato in perfetto portoghese. "Parlo portoghese - ha spiegato Davide - perché ho la capacità di imparare in fretta, è vero. Ho già parlato con alcuni giocatori, molti parlano anche castigliano, spagnolo. Credo che sia qualcosa che devo fare per rispetto. Rispetto per il club, i tifosi, i professionisti, i giocatori. Quando sono andato in Nazionale (al seguito del papà, nda), a giugno, non sapevo nemmeno una parola. Ma ora parlo un po’ di più".