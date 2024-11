Dalla Spagna sicuri: “Alphonso Davies firmerà a gennaio per il Real Madrid”

Il Real Madrid in quest'inizio di stagione non è apparso brillante, soprattuto in fase difensiva. L'allarme è arrivato anche da Carlo Ancelotti, che ha ammesso ci sia una vera emergenza in difesa. Su questo problema, pesano sicuramente gli infortuni. Proprio per questo motivo Florentino Perez ha intenzione di correre ai ripari e, alle grandi operazioni dell'estate, vuole affiancare un altro colpo per rendere i suoi galacticos 2.0 realmente imbattibili.