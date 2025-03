De La Fuente dopo Olanda-Spagna: “Dobbiamo vincere a Valencia”

Una partita acciuffata in extremis da Merino dopo novanta minuti di altissimo livello e spettacolo. La Spagna rimanda ogni gioia per l'Olanda

Finisce in gol e spettacolo la sfida tra Olanda e Spagna di Nations League, le Furie Rosse al 93' trovano il pari grazie al guizzo di Merino che salva gli uomini di De La Fuente. Sarà decisivo dunque il ritorno in programma tra pochi giorni per scoprire chi andrà avanti nel torneo.