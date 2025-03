De La Fuente prima del match con l’Olanda: “Vogliamo superarli nel doppio confronto”

Il selezionatore spagnolo parla alla stampa prima del match contro l'Olanda; De La Fuente è in carica dall'8 dicembre del 2022, ed ha vinto un Europeo in Germania nel 2024

Michele Bellame Redattore 18 marzo - 22:40

Luis de la Fuente, il selezionatore della nazionale spagnola, è intervenuto in una conferenza stampa per commentare la convocazione di 27 calciatori che affronteranno i Paesi Bassi in un doppio confronto valido per i quarti di finale della Nations League. Una lista che presenta una forte impronta blaugrana, con ben sette giocatori del Barcellona: Cubarsí, Iñigo Martínez, Casadó, Pedri, Olmo, Lamine Yamal e Ferran Torres. La spina dorsale della "Roja" rimane dunque legata al club catalano.

La lista di Luis de la Fuente per le partite di Spagna contro i Paesi Bassi Per il tecnico riojano, Pedri è uno dei giocatori indiscutibili nelle sue convocazioni. Il canario sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia del Barcellona, essendo anche un pilastro per Hansi Flick nel centrocampo. I problemi muscolari sono ormai un ricordo e le sue prestazioni sono eccellenti in ogni partita, anche se, secondo de la Fuente, c'è ancora margine di miglioramento.

Una lista "Made in La Masia" Un altro giocatore che, nonostante la giovane età, è già un punto fermo della nazionale è Lamine Yamal. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma l'attaccante formatosi a La Masia è uno dei pilastri della "Roja". "Sta seguendo un processo di crescita e formazione. Ha solo 17 anni, non dimentichiamocelo. Dobbiamo chiedergli di continuare a divertirsi così con il calcio. È importante che maturi e continui a formarsi. Può arrivare lontano, ma i primi a criticarlo e a metterlo sotto pressione siete voi. Deve imparare da questo. Intanto, tutti noi ci stiamo divertendo", ha spiegato de la Fuente.

Eccesso di qualità Ha sorpreso l'alto numero di giocatori offensivi convocati da Luis de la Fuente: ben dieci attaccanti e sei centrocampisti! "Ho scritto alla FIFA per chiedere se possiamo giocare con 16 giocatori. Vediamo se Lamine, Nico, Pedri, Olmo... Se ci lasciano giocare con 16... ma è difficile. Abbiamo calciatori di altissimo livello. Chiunque potrebbe essere titolare", ha scherzato il selezionatore.

Questo, ovviamente, comporta l'assenza di alcuni nomi importanti per la nazionale, come Balde, Gavi, Isco, Asensio o Sancet. Come sempre, de la Fuente non ha voluto parlare degli "esclusi" e si è concentrato sui convocati.

"Mi concentro sulla gioia di avere 27 super convocati. Che ci siano Baena, Pedri, Olmo... se non fossero stati convocati, sarebbe stato strano. Questa è la migliore lista che si potesse fare", ha riflettuto.

De La Fuente esaltato dal doppio confronto Infine, de la Fuente ha parlato del doppio confronto che la Spagna dovrà affrontare contro i Paesi Bassi. Abituati a giocare una sola partita, questa volta la sfida si svolgerà su 180 minuti. "È la prima volta e significa recuperare lo spirito della Coppa. È la mia competizione preferita per l'emozione del doppio confronto. Giocare la seconda partita in casa sarà molto bello. Vogliamo passare alla Final Four. Non si deciderà nulla fino alla seconda partita qui. Non dimentichiamoci che stiamo affrontando una super squadra. Hanno super giocatori. Dovremo essere al livello dell'Europeo. Vedremo una grande eliminatoria", ha concluso.