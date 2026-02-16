derbyderbyderby calcio estero De Sciglio riparte dalla Repubblica Ceca: sarà un giocatore del Hradec Kralove di Nedved

De Sciglio ha deciso di raccogliere una nuova sfida in Repubblica Ceca
Lorenzo Maria Napolitano
Mattia De Sciglio è pronto per tornare in campo. L'ex terzino del Milan dal 2025 è svincolato e non ha iniziato con nessuna squadra la stagione sportiva 2025/2026. A febbraio, però, il classe '92 ha raccolto una nuova sfida: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex difensore è a un passo dalla firma con l'FC Hradec Kralove, club che milita nel massimo campionato della Repubblica Ceca.

De Sciglio insieme a... Pavel Nedved

Il club, attualmente settimo in classifica, è anche di proprietà di Pavel Nedved, ex leggenda bianconera. Per De Sciglio è pronta una nuova sfida, per la prima volta lontano dall'Italia. Per sapere di più sul trasferimento del terzino <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL >>>

