Dele Alli: “A Istanbul il derby è diverso da Londra e Liverpool, me ne parlano tutti”

Dele Alli, che il Beşiktaş ha acquisito in prestito dall'Everton durante la stagione estiva di trasferimento, ha parlato del derby di Istanbul sul campo del Beşiktaş in programma il prossimo 2 ottobre...

Beşiktaş 7 partite giocate e 14 punti, Fenerbahçe 6 partite e 13 punti: nasce così il derby del 2 ottobre alle 19. Il primo cui prenderà parte il 26enne inglese Dele Alli, che ha all'attivo 37 presenze nella Nazionale dei Leoni: "Sono molto felice di essere qui. È stato bello il primo pezzo del percorso. Sono stato molto felice dal momento in cui sono atterrato in Turchia. È un periodo meraviglioso".

Le parole di Dele Alli sul prossimo Beşiktaş-Fenerbahçe: "Ho giocato molti derby in Inghilterra, i derby qui sono molto diversi. La gente mi chiede del derby in hotel e altrove. C'è un'atmosfera diversa, sono molto entusiasta per il derby".

Il punto della situazione sulla sua carriera: "Quando sei giovane le aspettative sono basse, poi inizi a segnare gol, ti distingui dopo le buone prestazioni e la pressione cresce. Il calcio può essere pieno di alti e bassi, ultimamente non sono riuscito a mantenere in alto lo stato di forma e il livello delle prestazioni in Premier. Quando è arrivata la prima offerta dal Beşiktaş, ero entusiasta. Questa è una grande opportunità e una sfida importante per me. Penso che farò bene qui con questa squadra".