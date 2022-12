Dele Alli, che fine hai fatto? Al Besiktas sono delusi: “Ha avuto un calo vistoso…”

Il pubblico alla Vodafone Arena di Istanbul non si sta di certo entusiasmando nel vedere le prestazioni in campo di Dele Alli con la maglia del Besiktas. L’ex Tottenham, in prestito dall’Everton, in estate è andato a cercare maggior fortuna in Turchia, dopo il recente periodo di appannamento in Premier League. Ma l’esperienza fin qui con le “Aquile Nere” si sta rivelando tutt’altro che soddisfacente.