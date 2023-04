Dele Alli, festino da sballo tra alcol e donne: in 8 sul letto, polemiche dopo gli ultimi scatti

Un party al limite, senza freni inibitori quello che ha visto protagonista Dele Alli. Intanto un altro scatto di quella balorda serata ha suscitato non poche polemiche in terra britannica.

Ci risiamo. La bufera, scoppiata negli ultimi giorni per le immagini che ritraggono Dele Alli sballarsi inalando qualcosa dal palloncino (probabile protossido d'azoto, noto anche come gas esilarante e "Hippy Crack") continua ad alimentare polemiche e preoccupazioni intorno all'ex Tottenham.

Come riportato dal The Sun, emergono infatti altri dettagli della festa di compleanno di Dele Alli. Il 27enne, con un gruppo di amici, ha trascorso la notte in un locale di lusso spendendo la bellezza di 7mila euro in alcol tra champagne e tequila. La festa è poi proseguita in un appartamento a Salford.