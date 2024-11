A 27 anni Dembélé pianifica il ritiro: “Mi ritirerò a 34 e investirò in Francia e Africa”

Ousmane Dembélé non teme il ritiro, anzi, già pensa l'età in cui vorrebbe appendere gli scarpini al chiodo e cambiare vita.

Lorenzo Maria Napolitano 16 novembre - 19:05

Molti calciatori, al tramonto della loro carriera, si sentono persi. Lasciare il campo da calcio e proseguire la propria vita senza un pallone tra i piedi è difficile per chi, per tutta la vita, non ha fatto altro che giocare. E, nel corso degli anni, ci siamo confrontati con diversi campioni che hanno temuto (o temono) l'idea del ritiro. Ma c'è anche chi, invece, nonostante sia nel pieno della sua carriera calcistico, ha un ritiro già programmato e conosce perfettamente il suo futuro, o almeno ha già l'idea.

Il futuro di Ousmane Dembélé — L'ex calciatore del Barcellona s'iscrive senz'altro in quest'ultima categoria di calciatori. Il francese, infatti, al podcast The Bridge, ha immaginato il suo fine carriera, nonostante a 27 anni sia nel pieno della maturità calcistica. "Voglio andare in pensione a 34 anni, poi voglio entrare nel settore immobiliare ed investire in Africa e Francia", ha detto Dembélé. D'altronde infortuni e problemi con i club in cui ha giocato, tra cui Borussia Dortmund e Barcellona, hanno probabilmente contribuito a spegnere il sacro fuoco.

Quest'anno Dembélé, tra l'altro, sta dando prova delle sue qualità e da inizio stagione ha segnato 5 reti e confezionato 7 assist in 13 partite. Ciò, però, non è bastato per essere convocato dal CT Deschamps per le partite di Nations League, complice un problema muscolare. Con la gestione di Luis Enrique il francese sembra aver trovato la sua dimensione e sembra soprattuto essere parecchio apprezzato dai suoi tifosi. A Barcellona, per esempio, Dembélé ebbe parecchi problemi con i tifosi.