Depay bloccato in Brasile: passaporto rubato e ritiro con l’Olanda a rischio

Memphis Depay non è riuscito a volare in Europa per unirsi alla nazionale olandese: il furto del passaporto lo ha bloccato in Brasile. La KNVB e Koeman sperano che raggiunga il gruppo in tempo per Malta e Finlandia

Silvia Cannas Simontacchi 6 ottobre - 20:00

Inizia con il piede sbagliato il ritiro di Memphis Depay con la nazionale olandese. L'attaccante 31enne, che sarebbe dovuto volare in Europa domenica sera, si trova ancora bloccato in Brasile. Nei giorni scorsi, infatti, aveva denunciato il furto del suo passaporto, e proprio questo imprevisto gli avrebbe impedito di salire sull'aereo come era nei piani.

Depay, passaporto rubato: i guai per la nazionale olandese — L'incidente, già fastidioso per chiunque, rischia in questo caso di creare un danno alla nazionale Oranje, che ha in programma due partite valide per la qualificazione ai Mondiali, rispettivamente il 9 ottobre contro Malta e il 12 ottobre contro la Finlandia. Per il momento, la Federazione olandese (KNVB) si è limitata a commentare l'accaduto affermando che Depay stia facendo "tutto il possibile" per raggiungere il ritiro e ricongiungersi ai suoi compagni quanto prima. Si prevede che il suo arrivo sarà ormai questione di ore.

Anche il CT della nazionale olandese, Ronald Koeman, si è espresso sulla questione durante la conferenza stampa, prendendo le difese del giocatore del Corinthians: "È davvero un peccato, soprattutto per Memphis, ma anche per noi. Come allenatore, si spera sempre di poter iniziare la preparazione con tutta la squadra al completo. Tuttavia", ha aggiunto, "ci sono anche circostanze che non dipendono da noi. Speriamo che riesca a raggiungerci al più presto".

Eppure, fintanto che il problema non sarà risolto, il pensiero che qualcos'altro possa andare storto continuerà sicuramente a impensierire lo staff e i tifosi. Depay è un giocatore fondamentale in nazionale: un mese fa, la sua doppietta contro la Lituania gli ha permesso di superare Robin van Persie e di strappargli il titolo di miglior marcatore olandese di tutti i tempi, con 52 gol in 104 presenze. La sua prima rete con la maglia arancione risale al Mondiale 2014, contro l'Australia, a Porto Alegre, in Brasile.