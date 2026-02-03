Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 4 febbraio

Filippo Montoli 3 febbraio - 09:27

In Spagna, il turno infrasettimanale è riservato alla Copa del Rey e alla partita tra Deportivo Alaves e Real Sociedad. La gara è valida per i quarti di finale del torneo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 4 febbraio allo stadio di Mendizorroza. Per gli ospiti è il secondo derby basco consecutivo in coppa, dopo aver incontrato l'Osasuna agli ottavi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Deportivo Alaves-Real Sociedad.

I precedenti tra le due squadre — Tra Deportivo Alaves e Real Sociedad si sono disputate fino a oggi 52 incontri. Il bilancio vede favoriti gli ospiti con 26 vittorie. Seguono i padroni di casa con 16 successi e infine i pareggi a 10. Anche il dato dei gol è nelle mani della squadra di San Sebastian. Sono 85 le reti totali, rispetto alle 51 degli avversari di mercoledì. Questa grande differenza si riflette sulla classifica marcatori della sfida. Nei primi 5 posti sono presenti solo giocatori della Real.

Nell'ultimo periodo, però, è l'Alaves ad aver avuto la meglio. La squadra di Eduardo Condet ha vinto le ultime 3 partite: due volte per 1-0 e una per 2-1. Prima di queste era necessario tornare alla stagione 2019/20 per ritrovare una vittoria dei padroni di casa. Se si considerano gli incontri di coppa, questo è solo il secondo in tutta la storia. Il primo risale al 2003/04 e fu l'Alaves (anche allora in casa) a strappare il pass per il turno successivo.

Le probabili formazioni — DEPORTIVO ALAVES (4-4-2): Sivera; Johny, Tenaglia, Pacheco, Youssef Enríquez; Calebe, Ibáñez, Ander Guevara, Abde Rebbach; Toni Martínez, Lucas Boyé. Allenatore: Eduardo Condet.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Gorrotxategi; Guedes, Brais, Barrenetxea; Oyarzabal. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.

Deportivo Alaves-Real Sociedad, il pronostico di DDD — Equilibrio quasi totale per i bookmakers in una partita che è tutt'altro che scritta. L'Alaves viene dato a 3, così come il pareggio. In leggero vantaggio, invece, la Real Sociedad, data a quota 2.50. I padroni di casa hanno superato un momento negativo fatto di tre sconfitte consecutive tra dicembre e gennaio, vincendo tre delle ultime quattro partite. Unica sconfitta in casa dell'Atletico Madrid e solo per 1-0. Agli ottavi ha superato il Rayo Vallecano per 2-0.

La Real Sociedad è invece in un ottimo momento di forma. Il cambio sulla panchina ha sortito la giusta reazione della squadra, che dall'arrivo di Pellegrino Matarazzo non ha ancora perso. Sono 8 partite consecutive senza sconfitte fino a oggi. In coppa ha superato nel turno precedente l'Osasuna ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 120 minuti. Il pronostico del risultato esatto di Deportivo Alaves-Real Sociedad è 0-1.