Il Deportivo La Coruña si conferma un colosso mediatico nonostante la categoria: la sfida ha surclassato il derby di Manchester negli indici d'ascolto spagnoli, segnando un nuovo record.

Danilo Loda 22 gennaio - 13:25

Il fascino del calcio spagnolo, anche lontano dalle luci della massima serie, continua a riservare sorprese clamorose. Secondo gli ultimi dati forniti da Kantar, il Deportivo La Coruña si conferma una vera e propria calamita per il pubblico televisivo. E questo lo dimostrano le ultime rilevazioni, che hanno superato per ascolti i giganti del calcio mondiale come Manchester United e Manchester City.

Deportivo in TV: i numeri del sorpasso — Il derby di Manchester, trasmesso in contemporanea su DAZN 1, Movistar Plus+ e il canale Champions League, in Spagna, ha incollato alla TV circa 62 mila spettatori. Ma la sfida di Segunda División tra Almería e Deportivo ha letteralmente dominato il confronto, raggiungendo una media di oltre 102 mila telespettatori.

Questo dato è ancora più significativo se confrontato con la media delle "Big Six" della Premier League in Spagna. Gli ascolti, solitamente, si attestano in media intorno ai 29 mila spettatori per partita. Il Deportivo, dunque, non solo doppia le due squadre di Manchester, ma triplica abbondantemente l'interesse medio per il calcio britannico.

Una passione che non conosce categorie — La vittoria in rimonta del Dépor per 2-1 sul campo dell'Almería non ha solo riaperto la corsa per la promozione nella Liga, ma ha ribadito il peso storico e sociale del club galiziano. La capacità di generare numeri da "Top League" pur militando nella LaLiga Hypermotion testimonia una fedeltà dei tifosi che va oltre i risultati immediati.

La sensazione è che questo sia solo l'inizio di un'ascesa mediatica: gli esperti prevedono infatti che il prossimo scontro diretto contro la capolista Racing Santander segnerà un nuovo record storico per la categoria, confermando che il posto naturale di questo club è tra i giganti del calcio spagnolo.

E in Italia? — Dando un'occhiata agli ascolti TV dell'ultima giornata di campionato, c'è un dato che balza subito all'occhio: la partita in assoluto più seguita è stata Milan-Lecce, vista da oltre 1,1 milioni di spettatori. Non è stata però l'unica sfida a fare grandi numeri. Subito dopo troviamo Napoli-Sassuolo, che ha sfiorato il milione (fermandosi a circa 961 mila spettatori), e Cagliari-Juventus, che nonostante la trasmissione in co-esclusiva anche su Sky, ha attirato ben 911 mila persone. In pratica, sebbene il Deportivo sia un fenomeno mediatico incredibile per la sua categoria, il "peso" del calcio trasmesso in Italia resta uno dei più alti in Europa.