Deportivo La Coruna è caos: il presidente si dimette e licenzia l’allenatore 29 giorni dopo il suo ritorno

In qualità di rappresentante del club, il direttore generale e anche consigliere, David Villasuso, sarà alla guida del Deportivo come reggente. La ristrutturazione riguarderà l'area sportiva e l'attuale allenatore, Rubén de la Barrera, che aveva giocato quattro partite e aveva un anno in più di contratto con clausole rescissorie, non guiderà il Deportivo la prossima stagione. Il Deportivo ha ringraziato "la dedizione al club sia del Consiglio che dell'allenatore Rubén de la Barrera " .