Derby AEK-Olympiacos, importanti striscioni rubati dagli ultras di casa

Il derby tra l'AEK e l'Olympiacos ha visto i padroni di casa imporsi 3 a 0 in semifinale di Coppa di Grecia ma quanto successo sugli spalti ha contribuito a riscaldare - non poco - gli animi delle tifoserie. Durante il match all'Opap Arena Stadium gli ultras di casa hanno cominciato ad esporre nel proprio settore alcuni drappi e vessilli sottratti alla tifoseria rivale, ovviamente capovolti in segno di superiorità.