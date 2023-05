Derby ateniese a tre: tra Panathinaikos e Olympiacos, gode l’AEK…stadio sold out…!

L'AEK Atene ha annunciato ufficialmente il tutto esaurito contro il Volos, per l'ultima giornata dei playoff della Super League greca

Ai gialloneri serve un punto per “centrare” il 13esimo scudetto della loro storia

Naturalmente, dopo lo sviluppo delle partite di ieri, i biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Il club atenisese ha annunciato ufficialmente che i biglietti erano esauriti, sottolineando: "Non ci sarà un solo posto vuoto nell'OPAP ARENA!" .

L'annuncio completo e ufficiale dell'AEK: "L'AEK annuncia che in vista della partita contro il Volos NPS di domenica c'è ora un sold out universale. Non ci sarà un solo posto vuoto nell'OPAP ARENA!”.