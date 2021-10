Derby Canario, ancora un autogol in extremis manda in estasi il Las Palmas

Ancora con un'autorete il Las Palmas riesce a sbarazzarsi dei rivali nel derby delle Canarie. Nonostante l'ingresso "solidale" in campo è stata battaglia vera...

Jonathan Viera aveva illuso il Las Palmas nella prima frazione. Nel secondo tempo Elady, invece, aveva trovato il gol del pari per il Tenerife. Il derby Canario sembrava destinato a un pareggio che avrebbe fatto decisamente più contenti gli ospiti. La doccia gelida, purtroppo, per il Tenerife arriva nei minuti di recupero dal fuoco amico. Una sfortunata autorete di Larrea consegna la vittoria a Jesé Rodriguez (oggi a secco) e compagni e permette l'aggancio a 17 punti nelle zone nobili della classifica ne La Liga 2.

Il derby delle Canarie non aveva vissuto una vigilia facile ma alla fine chi ride è proprio la squadra di casa. Anche lo scorso anno il derby in casa del Las Palmas era stato deciso in favore dei gialloblù da un'autorete. Da Ortolà, nella passata stagione, a Larrea che pochi istanti ha decretato il dominio del Derby Canario. Il caso ha voluto che il giocatore fosse entrato solo due minuti prima. Un dejà vù pericoloso.