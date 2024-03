Derby cantonale con il Corriere in sala Var: gol buono e rosso al Grasshopper

Preme allora il pulsante rosso davanti a lui per comunicare con l’arbitro in campo: "Okay Cibe, check completed, goal correct". Sono le parole chiave che aspettava Cibelli, il direttore di gara. "Grazie Luca", "Prego". E la partita riprende sul punteggio di 1-0. La cronaca completa del derby in sala Var perso 2-0 dal Grasshopper, con la sfida finita in dieci, l'ha scritta e vissuta il Corriere del Ticino.