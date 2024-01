Derby del Limburgo: ultima partita nel Genk, prende per il collo l’avversario e viene espulso

Così Gerardo Arteaga ha salutato i tifosi del Genk al derby contro il St. Truiden: il terzino sinistro messicano ha giocato la sua ultima partita nel club belga in cui era titolare ed è stato espulso all'85'.

Il derby tra Saint Truiden e Genk è una rivalità tra due città del Limburgo, provincia fiamminga nell'est del Belgio. Le due città distano 35 km l'una dall'altra. Il Genk è la migliore delle due. Ha un nome importante soprattutto grazie al suo settore giovanil, che ha prodotto giocatori come Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Leandro Trossard. L'ultimo scontro è terminato con un pareggio per 3-3, anche se il Saint Truiden conduceva per 3-0 all'intervallo.

Oggi è finita 1-1, con il Genk ridotto in nove...

Il Genk è andato in vantaggio dopo due minuti, ma i padroni di casa del St. Truiden hanno pareggiato al 90ì, pochi minuti dopo l'espulsione di Gerardo Arteaga, calciatore messicano del Genk. In un momento di rabbia, Arteaga è stato espulso all'85' per aver tenuto per il collo l'avversario Kahveh Zahiroleslam mentre la sua squadra stava vincendo 1-0.

L'arbitro Lothar D'Hondt è dovuto recarsi al VAR per rivedere l'azione e decidere l'espulsione del messicano 25enne che era alla sua ultima partita con il Genk, visto che sta per fare ritorno in Messico al Rayados. Dopo il pareggio del Saint Truiden al 90esimo, nel Genk al 96esimo minuto è stato espulso anche Bryan Heynen.

