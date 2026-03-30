Da Istanbul a Rio: i derby della settimana dal 30 marzo al 5 aprile, tra sfide calde e rivalità locali da seguire.

Redazione 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 17:58)

Tra Istanbul, Rio e il nord della Francia, questa settimana nasconde derby molto più pesanti di quanto sembri.

C’è una differenza tra le settimane che vivono di grandi manifesti e quelle che, invece, vanno lette più in profondità. Quella tra il 30 marzo e il 5 aprile appartiene chiaramente alla seconda categoria. Non è la settimana dei derby più famosi del calendario, ma proprio per questo nasconde una serie di sfide che raccontano molto di più il calcio reale: quello fatto di territori, identità e rivalità che nascono dalla vicinanza.

Dentro questi giorni convivono derby veri, rivalità regionali e partite che si avvicinano a quel concetto senza esserlo completamente. Il risultato è una mappa del calcio mondiale che attraversa Europa e Sudamerica, passando per città in cui il contesto conta quanto – e a volte più – del campo.

Il calendario completo dei derby della settimana —

31/03/2026 – Millonarios-Fortaleza CEIF

01/04/2026 – Chelsea-Arsenal Women

02/04/2026 – Real Sociedad B-Eibar

03/04/2026 – QPR-Watford

03/04/2026 – Coventry City-Derby County

04/04/2026 – Lille-Lens

04/04/2026 – Moreirense-Braga

05/04/2026 – Fenerbahce-Besiktas

05/04/2026 – Go Ahead Eagles-PEC Zwolle

05/04/2026 – Vasco da Gama-Botafogo

05/04/2026 – Olympiakos-AEK Atene

05/04/2026 – Alavés-Osasuna

I derby che spiccano davvero — Se bisogna isolare le partite con il peso specifico più alto, il primo blocco è abbastanza chiaro.

Fenerbahce-Besiktas è probabilmente il manifesto della settimana. Siamo a Istanbul, una città in cui il calcio non è mai soltanto calcio. Qui il derby è una questione di identità e appartenenza: il contesto ambientale pesa quanto la partita stessa e basta un episodio per cambiare completamente il clima.

Subito dietro c’è Lille-Lens, il Derby du Nord. Pochi chilometri separano le due città del nord della Francia, ma la rivalità va oltre la geografia: è anche una questione sociale e storica, tra una grande città e una realtà più legata alla tradizione industriale.

Molto forte anche Vasco da Gama-Botafogo, derby di Rio de Janeiro. In una città dove il calcio è parte della vita quotidiana, ogni sfida cittadina assume un significato particolare. Non è il derby più famoso, ma resta uno dei più imprevedibili.

Infine Olympiakos-AEK Atene, una delle rivalità più accese del calcio greco. Qui la tensione non resta mai solo sul campo e l’ambiente trasforma quasi sempre la partita in qualcosa di più complesso.

Il derby femminile da non sottovalutare e le rivalità regionali — All’interno della settimana c’è anche una sfida che unisce rivalità cittadina e livello europeo. Chelsea-Arsenal Women è un derby londinese che si inserisce in un contesto di altissimo livello nel calcio femminile. Non è solo una questione geografica: è una partita che mette di fronte due delle realtà più forti d’Europa.

Accanto ai derby più evidenti, ci sono sfide meno mediatiche ma comunque profondamente legate al territorio. Go Ahead Eagles-PEC Zwolle è un derby regionale dei Paesi Bassi, tra due città vicine nella provincia di Overijssel. È una rivalità autentica, costruita sulla vicinanza e sulla dimensione locale.

In Spagna, Alavés-Osasuna rappresenta un confronto tra Vitoria e Pamplona, due realtà del nord con identità ben definite. Non è tra i derby più famosi, ma mantiene una base territoriale chiara.

In Portogallo, Moreirense-Braga è il derby del Minho: la vicinanza geografica è evidente, anche se il peso sportivo delle due squadre è diverso.

In Inghilterra, Coventry City-Derby County è una rivalità regionale tra West ed East Midlands, che può aumentare di intensità in base al momento della stagione.

I casi particolari — Non tutte le partite possono essere considerate derby nel senso più puro. Millonarios-Fortaleza CEIF è un derby cittadino di Bogotá, ma con un livello di tensione limitato rispetto ad altre rivalità colombiane.

QPR-Watford è una sfida tra squadre geograficamente vicine, ma senza una vera rivalità storica consolidata.

Più complesso il caso di Real Sociedad B-Eibar: la collocazione nei Paesi Baschi suggerisce una dimensione regionale, ma la presenza della squadra B riduce il peso del confronto.

Una settimana che racconta il calcio — Il punto forte di questa settimana è la varietà. Non c’è un derby dominante, ma una serie di partite che mostrano come il concetto cambi da Paese a Paese. In Turchia e Grecia assume i toni della pressione totale, in Brasile si lega all’identità delle città, in Francia diventa espressione del territorio, mentre in altri contesti resta più locale ma comunque significativo.

Forse non è la settimana dei derby più iconici, ma è una delle più rappresentative. Perché il derby non vive solo nelle grandi partite: vive soprattutto nella vicinanza, nelle differenze e nelle storie che si incontrano in campo.

E tra il 30 marzo e il 5 aprile, queste storie non mancano.