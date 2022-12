Derby delle Asturie, scoppia la pace: i nuovi presidenti di Oviedo e Gijon “Rivalità e rispetto”

La sede della Federcalcio asturiana è stata il luogo scelto per ospitare l'incontro tra i nuovi dirigenti del Real Oviedo e dello Sporting Gijón. Martín Peláez e David Guerra hanno guidato le delegazioni di entrambi i gruppi che, dopo un piccolo incontro preliminare, si sono recate nell'aula magna per una conferenza stampa congiunta.

Entrambi i presidenti hanno esemplificato la buona cordialità tra le nuove dirigenze di Sporting e Oviedo. Affrontando il derby di sabato prossimo, entrambi i presidenti hanno rivelato il buon feeling che c'è tra di loro. "Vogliamo ricostruire qualcosa, capiamo il passato, ma è un nuovo inizio. Una pagina bianca. Siamo gruppi nuovi, capiamo la rivalità, il valore che ha per il campionato e per tutte le Asturie. Vogliamo vincere in campo", ha detto Guerra. "Abbiamo una rivalità sportiva. Bisogna guardare al passato per evitare di ripetere gli errori. Con David abbiamo stretto un'amicizia. La rivalità non deve andare oltre il campo, bisogna generare una rivalità basata sul rispetto", ha aggiunto Peláez.