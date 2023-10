Derby di Avellaneda: Independiente, i giocatori portano via Tevez dalla conferenza stampa…

I giocatori hanno sorprendentemente interrotto la conferenza stampa dell'allenatore dopo aver vinto 2-0 al Cilindro de Avellaneda il derby contro il Racing

Un mese fa, l'Independiente ingaggiava Carlos Tevez come allenatore. La sua solida vittoria per 2-0 contro il Racing nel derby di Avellaneda lo ha allontanato dalla lotta per la salvezza, si è consolidato al vertice della Zona A e comincia ad appassionarsi alla lotta per la qualificazione alle coppe internazionali.

Tutto questo meritava una festa atipica...

In conferenza stampa, l'Apache ha cercato di mantenere la compostezza, mentre nello spogliatoio degli ospiti era in corso una festa e la sua squadra ha preso il controllo della scena per continuare la celebrazione in sua compagnia. "Avevamo bisogno di vincere il derby ed era importante per i ragazzi..." , stava dicendo Carlitos, nel preciso momento in cui due calciatori dell'Independiente lo prendevano di peso e lo separavano dai giornalisti gridando frasi di gioia.

La verità è che Carlitos sta vivendo un momento magico nella sua seconda esperienza da allenatore dopo il Rosario Central. Con quattro vittorie e tre pareggi, rimane imbattuto nei 90 minuti (è stato eliminato ai rigori contro l'Estudiantes in Coppa Argentina). “Il mio messaggio è che siamo in costruzione. Dopo un mese non si può dire ancora niente. Stiamo formando una squadra forte. Dovranno diventare molto duri per poter essere competitivi. Abbiamo iniziato a essere una squadra, questa è la cosa più bella", ha dichiarato.

