Derby di Avellaneda, Independiente: striscioni con minacce ai giocatori in vista del Clásico con il Racing

Sono ore di trepidante attesa per il derby di Avellaneda tra Racing Club e Independiente in programma domenica 10 luglio al Cilindro (Estadio Juan Domingo Perón).

Le due squadre sono divise da tre punti in classifica (10 a 7 per l’Academia) ma, come ogni derby che si rispetti, il Clásico de Avellaneda è sempre una partita a sè.