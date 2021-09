Derby di Belgrado: finisce 1-1 tra Stella Rossa e Partizan

Termina in parità il sentitissimo derby di Belgrado tra Partizan e la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Nessuno scossone in classifica

La città di Belgrado era in fermento per il grande derby cittadino tra Stella Rossa e Partizan.

Nel secondo tempo però la sostanza non cambia: al 49' Gomes approfitta di una carambola in area per mettere a segno il gol del raddoppio. Il Var però annulla il gol per un'infrazione fatta nella costruzione del gioco, e quindi si rimane sull'1-o Partizan.