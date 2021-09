Belgrado, derby e resa dei conti fra le prime della classe: Partizan e Zvezda ok anche in Europa

Deki Stankovic vuole tornare con la Stella Rossa al primo posto e per farlo deve battere il Partizan

Se si ripetono le partite europee contro Braga (2-1 per la Stella Rossa a Belgrado) e Anorthosis (2-0 a favore del Partizan a Cipro), questo potrebbe essere uno dei migliori derby eterni degli ultimi anni. Era da molto tempo che il pubblico del calcio serbo, e in particolare i tifosi della Stella Rossa e del Partizan, non contavano i giorni fino al Derby eterno (Veciti derbi) con tanta impazienza, aspettative e curiosità come nel caso della 165esima edizione della famosa sfida di Belgrado. E' un derby d'alta classifica quello dell'ottava giornata di domenica 19 settembre: Partizan primo con 21 punti e Stella Rossa seconda a quota 19, si gioca sul campo della capolista. Ecco perché i fan di entrambi i club, i media e gli scout stranieri sperano che entrambe le squadre abbiano risparmiato un po' delle energie viste contro Braga e Anorthosis.