Derby di Casablanca, gli ultras ospiti disertano lo stadio

La presa di posizione dei tifosi rossi del Wydad Casablanca, secondo in classifica a 2 punti dalla vetta, alla vigilia del derby contro i verdi del Raja Casalanca quarti con 9 punti in meno, è netta.

"I favoritismi nei confronti di Raja sono evidenti. La Lega nazionale ha deciso di annullare la seduta a porte chiuse decisa dalla Commissione Disciplinare per consentire ai dirigenti di questo club di beneficiare degli introiti del derby. L'avidità dei nostri rivali ha superato i limiti nel decidere di triplicare o anche il quadruplo dei biglietti senza garantire le condizioni per il regolare svolgimento della partita con il mantenimento della chiusura della zona 6 dello stadio. Logica vorrebbe che la chiusura riguardi le zone 6 e 7 per mantenere l'equilibrio in tribuna. Oppure si potrebbe giocare a porte chiuse. Per tutti questi motivi, annunciamo il boicottaggio di questa partita e invitare tutti i sostenitori del Wydad a seguirne l'esempio", ha affermato il gruppo in un comunicato stampa pubblicato sui social network.