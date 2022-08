Derby di Craiova, l’appello degli Ultras Universitatea: “No ai loro biglietti, non dobbiamo arricchirli”

Il derby cittadino tra FCU Craiova e Universitatea Craiova si preannuncia incendiario, soprattutto da quando Adrian Mititelu, patron della FCU Craiova padrona di casa ha annunciato che lo stadio sarà pieno. La reazione degli ultras ospiti (Peluza Nord Craiova) non si è fatta attendere, disincentivando gli altri tifosi ad acquistare i biglietti per il derby, per non dare vantaggi economici ai rivali. Resta quindi da vedere se quella di Mititelu è una certezza o una previsione...