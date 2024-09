Derby di Edimburgo, cambia la data tra Hibernian e Hearts per… la Conference League

La sfida in programma il 26 ottobre viene posticipata di un giorno e non è l'unica

In Scozia, oltre l'Old Firm appena disputato , ci sono altri derby assai sentiti. Uno di questi è il derby di Edimburgo tra Hibernian e Hearts, con una rivalità che nasce nel lontano 1875. Gli Hibs ospiteranno i Jambos sabato 26 ottobre ma la squadra di Tynecastle giocherà in Conference League due giorni prima in casa contro la squadra cipriota dell'Omonia Nicosia. Questo a portato la lega a spostare la sfida di Easter Road avanti di 24 ore, ossia a domenica 27.

Non solo il derby di Edimburgo, però tra Hibernian e Hearts subirà una modifica. Gli Hearts, che due anni fa erano nel girone di Conference League della Fiorentina, anche quest'anno partecipano alla terza competizione continentale e dovranno adeguarsi. Le altre gare che verranno spostate, per i granata, sono contro l'Aberdeen in trasferta nel fine settimana del 5/6 ottobre, il match coi Rangers in trasferta il 9/10 novembre e l'Aberdeen in casa il 30 novembre/1 dicembre, Kilmarnock in trasferta il 14/15 dicembre e St Johnstone a a casa il 21 e 22 dicembre.