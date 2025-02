Derby di Haifa: oggi alle 19.30, Hapoel-Maccabi

Il derby di Haifa (in ebraico: הדרבי של חיפה) è il nome dato alle partite di calcio tra Hapoel Haifa e Maccabi Haifa. Come in qualsiasi grande rivalità calcistica, è comune assistere a prese in giro e battute tra le due tifoserie. Questa rivalità ha radici profonde, legate non solo allo sport, ma anche alla storia sociale e politica di Israele. Il derby di Haifa è più di una semplice partita di calcio: è un simbolo delle divisioni sociali e politiche che hanno caratterizzato la storia di Israele. Mentre le differenze ideologiche tra le due tifoserie si sono affievolite, la passione e l'intensità della rivalità rimangono vive. Stasera alle 19.30, un altro capitolo di questa sentita rivalità.